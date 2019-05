Os signos que podem se apaixonar antes do que imaginam

Neste momentos, alguns signos do zodíaco não estão muito focados no amor ou ainda tentam curar o seu coração de alguma decepção. No entanto, novas oportunidades podem chegar durante este fim de semana e causar uma reviravolta na sua vida amorosa.

Confira os signos que podem se apaixonar em breve:

Câncer

Você pode sentir que está sendo ignorado, mas deve apostar em se divertir e sair para poder conhecer novas pessoas. Amigos em comum devem ajudar a desenvolver uma nova conexão com alguém bastante compatível.

Para os casais, este fim de semana pode ser um pouco mais denso do que o normal já que você se sente mais necessitado de afeto. No entanto, se as coisas estiverem bem isso pode ajudar a trazer mais intimidade entre o casal.

Virgem

Abra seu coração e se dê a oportunidade de conhecer novas paixões, afinal, esta é uma boa fase para isso. É hora de ser honesto com os seus sentimentos, mas também aproveitar os momentos que se pode passar com alguém que está por entrar em sua vida.

Os comprometidos vivem momentos de tranquilidade e uma conexão especial principalmente no domingo. Isso os prepara para uma próxima semana mais ardente e íntima.

Capricórnio

Durante este fim de semana, os capricornianos solteiros podem encontrar uma paixão que pode ser fugaz ou até terminar durando. Um colega de trabalho ou pessoas que são apenas conhecidas podem chamar a sua atenção e a atração será mutua.

Os próximos dias serão de romance e aumento na libido, o que será positivo para todos aqueles que já se relacionam ou estão pensando em encontrar um parceiro.