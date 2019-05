Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O último fim de semana de maio já chegou, mas ainda pode surpreender muitos signos do zodíaco. Confira:

Áries

Fim de semana de reconciliação com o seu parceiro. Haverá dias de muita festa e surpresas agradáveis. Nesta sexta-feira você receberá um convite e conhecerá muitas pessoas que serão compatíveis.

Cuide do estômago ou dos problemas intestinais, tente ter uma dieta saudável e consulte o seu médico. Você pode receber dinheiro de uma dívida do passado, tente guardá-lo para as suas férias.

Não minta mais para o seu parceiro. Lembre-se que um bom relacionamento é baseado na sinceridade, por isso não esconda ou machuque o outro com mentiras.

Um amigo do signo de Aquário ou Peixes irá procurá-lo. Você terá um golpe de sorte no domingo com os números 24 e 50. Tente usar mais amarelo para atrair abundância.

Touro

Você analisa as mudanças positivas que precisa para avançar em sua vida profissional. Chegarão muitas pressões no trabalho ou reuniões de última hora, então tente manter todos os seus assuntos em ordem.

Para aqueles que estão estudando e terão provas, o recomendado é estudar mais e evitar as festas por um tempo. Lembre-se de que seu cérebro não se concentra da mesma forma quando você está cansado.

Um amor fugaz e apaixonado se aproxima em sua vida, apenas tente não se apaixonar para que ninguém se machuque.

Use branco e tenha pensamentos positivos para atrair o sucesso. Seus números da sorte serão 03, 22 e 81. Se você tiver a oportunidade, viaje ou faça um passeio para renovar suas energias.

Gêmeos

Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Administre melhor o seu tempo e resolva tudo o que você tem pendente. Sexta-feira para fazer pagamentos atrasados e ter reuniões em seu trabalho para mudanças.

Um amor quer estar com você novamente. Lembre-se que algumas coisas não estão destinadas a acontecer, por isso tente falar claramente e terminar esse relacionamento de uma vez.

Você está prestes a conhecer pessoas muito compatíveis com seu signo. Tente dar um passeio ao ar livre ou estar em contato com a natureza para que sua energia positiva cresça ainda mais.

Tenha pensamentos positivos para atrair o melhor. Seus números da sorte são 01, 78 e 92. Você recebe presentes que não esperava.

Câncer

Você se sente preso porque não avança nos projetos que definiu. É preciso deixar de fazer drama e começar a planejar melhor o seu tempo para que tudo corra como o desejado.

Cuide de dores nas costas ou no pescoço e não faça muito esforço físico como carregar coisas pesadas. Não poste tantas coisas pessoais em suas redes sociais, lembre-se de que muitas pessoas podem usar isso contra você.

Neste sábado, medite e peça mais proteção. Você terá sorte com os números 01, 22 e 87. Aqueles que são comprometidos podem ter problemas com o seu parceiro por ciúmes. Tente sempre se acalmar antes de conversar para que as coisas não saiam do controle.

Leão

Fim de semana de muitas surpresas divertidas e agradáveis. Tente aproveitar ao máximo toda a energia positiva que o rodeia nos dias de hoje. Passeios irão ajudá-lo a relaxar do estresse das últimas semanas.

Tente não ser tão paquerador e respeitar os relacionamentos dos outros, pois você pode ter problemas com algumas pessoas próximas. Fim de semana de muitos compromissos no qual é possível conhecer pessoas muito importantes para você.

Neste domingo, faça mudanças em sua casa para renovar as energias e atrair vibrações positivas. O vermelho abrirá os caminhos da abundância. Você terá sorte com os números 05, 44 e 32.

Virgem

Sexta-feira de trabalho duro e pressões. Apenas tente fazer o seu trabalho e não entrar em problemas com os colegas.

Um amor que você não vê há muito tempo pode aparecer. Lembre-se de que amores do passado sempre voltam para a sua vida e a decisão de mantê-los ou não só depende de você.

Cuide de dores nas costas ou no pescoço tentando relaxar com aquilo que o dá prazer. Você terá sorte com os números 35, 60 e 09.

Para os solteiros, os próximos três dias serão ideais para conhecer compatíveis com o seu jeito de ser, por isso tente sorrir mais e dizer sim ao amor. Você vê a sua família e os tons de azul ajudam a atrair boas energias.

Libra

Você terá energias muito boas ao seu redor para resolver pendências. Apenas tente ser mais discreto para não gerar inveja.

Lembre-se que você só pode confiar em pessoas muito amadas para compartilhar suas conquistas.

Cuide do estômago ou intestino com uma melhor alimentação. Você é convidado para uma festa neste sábado e sua presença irá se destacar. Neste momento, a energia do amor é atraída para a sua vida.

Pare de carregar problemas que não são seus, pois isso suga sua energia. Seus números da sorte são 20, 98 e 11, combine-os com a sua data do seu aniversário.

Beba bastante água e seja mais saudável para que a energia positiva se multiplique e seja atraída. O vermelho atrairá mais abundância para a sua vida.

Escorpião

Sexta-feira será um dia de novidades no trabalho ou mudanças. Você vai se sair bem em tudo, inclusive em problemas com processos judiciais.

Tente sempre ter a melhor disposição para ajudar. Um amor do passado arranjará um pretexto para voltar.

Não seja tão rancoroso e perdoe um familiar que o feriu. Passeie e entre em contato com os raios de sol para renovar as energias. O branco ajudará a ter mais sorte.

Você sente como se começasse a se apaixonar por um amigo ou colega. Tente colocar seus sentimentos em ordem para não se machucar. Você terá sorte com os números 03, 44 e 71.

Sagitário

Fim de semana de muita convivência com pessoas queridas ou de festa para comemorar o aniversário de alguém. Apenas tente controlar o álcool e ser responsável.

Sexta-feira de trabalho duro, mas lembre-se sempre dar o seu melhor, pois você logo receberá um reconhecimento no trabalho. Aceite um convite que proporcionará a conexão com pessoas muito compatíveis com você.

Seu signo é do elemento Fogo e é por isso que você confunde muito sexo com amor. Para evitar esse problema e não se machucar coloque seus sentimentos em ordem com calma e sem agir de maneira impulsiva.

Use mais vermelho para atrair o melhor e reflita mais sobre a sua vida. Seus números da sorte são 01, 33 e 47.

Capricórnio

Três dias ideais para conhecer pessoas mais compatíveis com o seu signo. O amor virá e desta vez será para ficar, apenas tente dizer sim para a felicidade e não encher sua cabeça com ciúmes ou inseguranças.

Cuide de dores de cabeça ou estresse. Prefira relaxar neste fim de semana com seus amigos ou indo a festas. Você estará propenso a ter problemas com as leis, então tente se controlar e ser responsável.

Mude sua aparência e tente doar tudo que você não precisa mais para a energia circular. Use cores fortes para atrair mais abundância. Você terá sorte com os números 05, 44 e 51. Alguém com o signo de Áries ou Gêmeos irá procurá-lo de uma forma romântica.

Aquário

Fim de semana para colocar ordem em todos os assuntos que você tem pendente em sua vida pessoal. Chegou a hora de limpar e organizar tudo o que puder.

Um convite para viajar pode ajudar a renovar suas energias. Um amigo pode tentar emprestar dinheiro.

Você sente falta de um amor que está longe, por isso tente falar com ele para que a distância seja interrompida.

Continue com o exercício e com uma boa alimentação. Lembre-se que o seu signo gosta muito de álcool e festas, então você deve compensar com hábitos saudáveis.

Você terá sorte no domingo com os números 08, 14 e 15. Tente usar cinza para atrair a sorte. Um amor do signo de Libra, Aries ou Câncer chegará para ficar.

Peixes

Sexta-feira para se lembrar de alguém que não está mais com você. Lembre-se que todos os momentos são importantes e se você está passando por uma vida amorosa sem muita novidade, é porque em breve algo melhor chegará à sua vida.

Você procura um emprego melhor, mas isso vai forçá-lo a fazer mudanças importantes em sua vida, então você deve pensar muito sobre isso.

Prefira dormir mais neste fim de semana para recuperar sua energia. Cuidado com as traições de amigos ou colegas e, para isso, tente não falar sobre sua vida pessoal.

Você terá sorte com os números 03, 22 e 81. Tente usar mais azul para atrair abundância à sua vida. Um ex o procura. Você pode voltar a estudar ou fazer alguma atividade nova.