Festival destaca mestres da cafeteria paulistana

Começa apropriadamente nesta sexta-feira, no Dia Nacional do Café, o São Paulo Coffee Fest, um evento que reúne, até 6 de junho, mais de 20 cafeterias, torrefações e escolas de café, que promoverão degustações, aulas e prêmios para os amantes desta complexa bebida. Uma das iniciativas do evento é o “Game do Café”, em que os clientes que visitarem cinco cafeterias e consumirem o “Combo do Barista” ganham um utensílio de café. “A ideia é que os apreciadores conheçam um pouco mais a cena de café em São Paulo, uma das mais interessantes do país, e também proporcionar a eles diferentes experiências, com diversos grãos, métodos de preparos, receitas e combinações com doces e salgados”, explica Giuliana Bastos, jornalista especializada e uma das criadoras do festival.

A cafeteria que vender mais combos ganhará uma viagem com sua equipe para uma fazenda de café e uma saca especial. Além disso, no festival será eleito o Melhor Barista de São Paulo, título que contará com duas premiações: pelo júri popular, que poderá votar no site do evento; e pelo júri especializado, formado por jornalistas gastronômicos.

A seleção de cafeterias teve como critério a presença de um barista na casa e o foco em cafés especiais. “O objetivo é exatamente valorizar esse café de mais cuidado”, afirma Marcos Martins, sommelier de cafés e um dos criadores do evento.

Entre as torrefações participantes, se destacam a Isso É Café, da Fazenda Ambiental Fortaleza, a Revo Manufactory e a Virginia Coffee Roasters.

Na página saopaulocoffeefest.com.br encontra-se a lista completa com as casas e as atividades gratuitas na programação.

Fabrique Pães Artesanais

Danillo Brito apresenta seu “cortado Fabrique + croissant Coffee Fest”, um autêntico clássico acompanhado de queijo frescal dourado na chapa, finalizado com maple syrup e geleia artesanal da casa (R$ 20); enquanto Isabela Cristina serve o “clever + miche Coffee Fest toast”, com avocado, ricota e jalapeño maple syrup na miche, que é o “signature bread” da Fabrique, um pão feito de mix de farinha francesa moinho Bourgeois e fermentação natural (R$ 20). R. Itacolomi, 612 – Higienópolis; tel.: 4801-4318.

Sofá Café Atrium

A dupla de baristas Angélica Ruizz e Victor Koike servem os combos “chemex”, com laranja e tapioca de banana com geleia de tomate (R$ 18); e expresso com chocolate 70% e zest com waffle, ovos mexidos, tomate, bacon, muçarela ralada, laranja e mel (R$ 18). R. Artur de Azevedo, 514 – Pinheiros; tel.: 4563-0800.

Na Moranga Vegan

Participa com o “diwa”, um coado Hastenreiter, bagel com manteiga de macadâmia e queijo de castanha maturado, mais um cookie de baunilha com gotas de chocolate belga (R$ 18). Av. São Luís, 187, loja 13, 3º andar – República; @namorangavegan

Clemente Paulista

Carolina Rodrigues e João Paulo Rebello apresentam os combos cappuccino de avelã com cookie de amêndoas (R$ 19) e coado gelado com bolo de tangerina (R$ 19). R. Carlos Sampaio, 148, loja 2 – Bela Vista; tel.: 99941-8661.

Perseu Coffee House

Caroline Dantas extrai o café Orion no método V60, acompanhado de croissant defumado com geleia de frutas vermelhas (R$ 29); enquanto seu colega Geosvaldo Oliveira aposta no método Gina com o café Lyra, servido com pão de carvão ativado acompanhando manteiga ghee (R$ 29). Al. Santos, 2.159 – Cerqueira César; tel.: 4420-3136.

HM Food Café

O barista João Stark é criador do “stark”, um duplo ristretto, que vai trazer a experiência do expresso em suas diferentes fases, junto com muffin de frutas vermelhas (R$ 18).

R. Ferreira de Araujo, 1056 – Pinheiros; @hmfoodcafe

E TEM MAIS POR AQUI:

Le Botteghe di Leonardo

A sorveteria Le Botteghe di Leonardo, em parceria com o Instituto Brasil a Gosto, criou uma série de gelatos inspirados nos quitutes de festa junina. Vai ter de maçã do amor, batata roxa, arroz doce, bolo de fubá e, claro, de quentão. Sabores disponíveis do dia 29 até final de junho.

R. Armando Penteado, 56, Higienópolis; labotteghedileonardo.com.br

Prove Portugal

Vai até 18 de junho a segunda edição do Prove Portugal, iniciativa que promove o intercâmbio gastronômico entre os dois países. Em diversos encontros, dois chefs, um de cada país, criam juntos um menu em três tempos (entrada, prato principal e sobremesa) harmonizando as culinárias brasileira e portuguesa.

Programação e detalhes no site proveportugal.com.br

Fit Food Week

Até o dia 2 de junho, 18 restaurantes oferecem dois pratos saudáveis exclusivos e inéditos, a R$ 39,90 e R$ 49,90, sendo um deles vegetariano, que ficarão nos cardápios durante o festival. Participam casas como Attimo, Forneria San Paolo, La Pasta Gialla, Veríssimo e Zena Café.

Para saber mais, acesse: fitfoodweek.com.br; ou siga no Instagram: @fitfoodweek

Bunka Matsuri

Neste fim de semana rola o Bunka Matsuri – A Festa da Cultura Japonesa, que em 2019 chega à sua 13ª edição, com gastronomia, shows, exposições, danças, palestras, workshops e muito mais. As atividades são gratuitas e o evento é para a família toda. A expectativa é atrair 15 mil visitantes. R. São Joaquim, 381 – Liberdade; dia 25, das 10h às 19h; dia 26, das 10h às 17h. Grátis.