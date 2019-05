Desenvolvedores do Free Fire divulgam nota sobre última atualização do game

Os desenvolvedores do Free Fire divulgaram uma nota sobre última atualização do game battle royale. A mensagem foi compartilhada no Facebook nesta sexta-feira (24). Confira:

“Hoje estamos aqui pra discutir sobre o Free Fire depois da atualização 15.0 que rolou no dia 8 de maio, e o Campeonato Mundial de Free Fire que rolou em Bangkok, na Tailândia”.

“No mês passado, milhares de jogadores compareceram presencialmente ao evento em Bangkok pra assistir os seus times favoritos jogarem o Mundial. Nós vimos o Team EVOS Capital ser coroado como o primeiro campeão Mundial, e pelo menos um milhão de pessoas se conectarem pra assistir ao vivo".

"A paixão e amor de vocês por Free Fire quebrou recordes e nos ajudou a criar história como o evento de Esports mais assistido no YouTube! Sem a ajuda de vocês, nada disso seria possível, muito obrigado! Esse foi o primeiro evento internacional de Esports que nós fizemos, e ficamos muito felizes que vocês tenham gostado. Temos ainda mais coisas vindo num futuro próximo, então fique ligado”.

Garena Free Fire

“Além disso, estamos constantemente tentando melhorar a experiência do Free Fire como um Esport – principalmente trabalhando para tornar a jogabilidade do jogo melhor. Desde essa última atualização, colocamos as Zonas de Lançamento no jogo. O objetivo das Zonas de Lançamento é de ajudar jogadores a explorar e cobrir distâncias maiores do mapa de uma forma mais ágil, tentando dar uma oportunidade de vocês descolarem uns loots melhores, ou só correr quando a Zona estiver fechando e você não percebeu por estar dançando”.

“Por último, nós também adicionamos a Zona de Perigo! A Zona de Perigo em si é algo que a gente quer experimentar pra dar uma chance de vocês terem certeza de uma região do mapa que vai ter um loot mais top logo no início do jogo".

"O que nós gostaríamos de dizer é que nós de fato queremos que seja algo perigoso e que você considere como uma opção antes de pular do avião junto com o seu squad – chegando lá, olhe ao seu redor, elimine quem for preciso e tente ser o último a sair vivo. Vai valer a pena Por enquanto a Zona de Perigo só está disponível em Bermuda – Clássico, mas o objetivo é incluir em todos os modos de jogo”.

“Isso conclui nosso Blog dos Desenvolvedores – esperamos que vocês curtam o patch 15.0 tanto quanto nós”. Confira a postagem:



