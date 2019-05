Astronauta da NASA capta imagem impressionante da Terra desde o espaço

Um astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) captou uma nova imagem impressionante da Terra desde o espaço.

O norte-americano Nick Hague atualmente está em órbita como tripulante e engenheiro da Expedição 59 na Estação Espacial Internacional.

A fotografia foi compartilhada por ele e divulgada pela instituição. O arquivo foi compartilhado nesta quinta-feira (24) no Twitter.

“Tirei um tempinho para capturar a beleza do nosso planeta hoje. Fiquei impressionado ao ver as nuvens finas desaparecerem nas sombras”, escreveu. Confira:

Took a moment to capture the beauty of our planet today. I was awestruck as I watched the wispy clouds disappear into the shadows. pic.twitter.com/CNLUsDryY1

— Nick Hague (@AstroHague) May 23, 2019