NASA busca voluntários para missão que estuda gigantesco asteroide Bennu

A sonda OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana (NASA) está no gigantesco asteroide Bennu desde dezembro de 2018. O equipamento mapeia detalhadamente o objeto espacial, enquanto a equipe procura um local de coleta de amostras.

Um dos maiores desafios desse esforço, é que Bennu tem uma superfície extremamente rochosa e cada pedregulho representa um perigo para a segurança da espaçonave. Para agilizar o processo de seleção, a equipe está solicitando aos cientistas voluntários que desenvolvam um mapa de risco contando pedregulhos.

Our first asteroid-sampling spacecraft, @OSIRISREx, needs extra pairs of eyes to help choose its sample collection site on the asteroid – and to look for anything else that might be scientifically interesting. 👀 Find out how you can help: https://t.co/KBZrRYAW4e pic.twitter.com/rYZj6DRgbp

— NASA (@NASA) May 22, 2019