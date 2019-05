Os signos do zodíaco com maior dificuldade de seguir conselhos

Em diversos momentos da vida, muitos de nós precisamos dar e receber conselhos. No entanto, alguns signos do zodíaco possuem uma dificuldade imensa de aceitar que outra pessoa pode ter uma perspectiva mais sensata sobre a sua vida do que ele mesmo.

Confira os signos com maior dificuldade de seguir conselhos:

Áries

O ariano pode ser muito bom para dar conselhos, mas sua independência e sensação de autossuficiência fazem com que eles dificilmente se rendam a ouvir a opinião de alguém – por melhor que ela seja.

Touro

Além de teimoso, o taurino não gosta de revelar seus problemas facilmente. Por isso, este signo dificilmente recorre aos conselhos dos outros e só dão ouvidos se estiverem realmente em crise e consideram muito a pessoa que quer ajudá-los.

Escorpião

Este signo se apaixona por suas convicções e ama fazer tudo por conta própria. Essas características fazem com que ele prefira seguir o caminho que escolhe e dificilmente irá levar em conta conselhos determinantes.

Sagitário

O sagitariano valoriza seu próprio conhecimento e a busca de aventura. Por isso, ele pode até ouvir os conselhos daqueles que considera, mas dificilmente irá mudar de ideia para segui-lo ou deixará de arriscar uma nova experiência.