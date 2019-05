Britânico diz ter achado desenho mais antigo de Michelangelo

Um estudioso britânico sobre o Renascimento na Itália diz ter identificado o desenho mais antigo atribuído ao gênio Michelangelo Buonarroti (1475-1564).

Segundo o historiador da arte Timothy Clifford, o "Homem Sentado" data de 1487, quando o artista tinha 12 anos de idade. Como diz o nome, o desenho, aparentemente incompleto, mostra um indivíduo sentado em um trono e com um cetro na mão esquerda.

De acordo com Clifford, o estilo do desenho, com um homem de "queixo arredondado e linhas muito duras sob o nariz", é a prova de que a obra é de autoria do jovem Michelangelo.

"Nenhum outro pupilo de Ghirlandaio [professor do gênio renascentista] desenhava desse jeito. É um objeto extraordinariamente interessante porque Michelangelo era muito novo", disse o estudioso à imprensa britânica.

O desenho pertence a um colecionador britânico anônimo, que o comprou em 1989, em uma casa de leilões na França, mas está temporariamente em exposição no Museu de Belas Artes de Budapeste, na Hungria.

A descoberta, se confirmada, seria ainda mais surpreendente porque Michelangelo queimou inúmeros desenhos e rascunhos antes de sua morte, por considerá-los imperfeitos.