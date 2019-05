Battle Royale: Epic Games trabalha para solucionar bug no Fortnite

Um novo bug afeta os jogadores do game Fortnite Battle Royale. A informação foi compartilhada pela desenvolvedora Epic Games.

Em publicação no Facebook, nesta quinta-feira (23/05), a empresa relatou o problema no popular título Battle Royale.

“Nós ainda estamos investigando as causas do problema ao coletar moedas e itens no MTL Centro da Cidade do Jordan”, explicou.

Orientação: “Enquanto isso o problema pode ser contornado ao usar a opção de Reaparecer/Respawn dentro da partida”. Confira:

Nós ainda estamos investigando as causas do problema ao coletar moedas e itens no MTL Centro da Cidade do Jordan. Enquanto isso o problema pode ser contornado ao usar a opção de Reaparecer/Respawn dentro da partida. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) May 23, 2019

LEIA TAMBÉM: