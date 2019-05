Atualização beta do WhatsApp revela novos recursos do aplicativo de mensagens

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do Programa Beta do Google Play , elevando a versão para 2.19.151.

No update, o aplicativo de mensagens revela várias novidades, conforme divulgado pelo site especializado Wabetainfo. Confira:

Atualizações de status

Em abril, foi informado que o WhatsApp planejava adicionar um recurso que iria permitir compartilhar rapidamente atualizações de status no Facebook.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.151: what's new?

QR Code feature and 'Share Status Update to Facebook Story' option under development!https://t.co/m999WJWvLi

NOTE: These features are not available yet and they will be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 22, 2019