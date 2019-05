Suco detox de maçã e babosa para limpar o cólon e perder peso

Se você está buscando uma alternativa natural que te ajude a limpar o cólon de maneira efetiva e perder uns quilinhos no meio do caminho, esta bebida pode ser o quê você estava procurando.

Este suco ajudará a perder peso e deve ser acompanhado de uma alimentação saudável e balanceada. Segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer, para que começa a perceber os benefícios deste suco, você deve toma-lo por sete dias seguidos, duas vezes ao dia.

Lembre-se que é importante consultar um nutricionista para que ele elabore uma dieta balanceada, de acordo com seus objetivos.

Suco de maçã e babosa para limpar o cólon e perder peso

Reprodução/ Pixabay

Ingredientes

Uma xícara de abacaxi (150 a 250 gramas)

Meio pepino

Uma maçã vermelha

Meia aloe vera ou babosa

Suco de uma laranja

Preparação: corte o abacaxiem cubos. Lave muito bem o pepino e corte-o em rodelas (não tira a casca). Lave a maçã e retire o coração, parta-a, com casca, em quadrados.

Divida a babosa em duas e para que use somente na preparação dos copos. Retire todo o gel e adicione ao liquidificador. Bata todos os ingredientes com um copo de água no liquidificador. Ao final adicione o suco de laranja.