Assim serão os próximos recursos do app WhatsApp para IOS e Android

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp trabalha atualmente em várias mudanças na popular plataforma de comunicação.

Alguns novos recursos serão implementados em breve para os usuários, como revelado por Matt Navarra, especialista sobre o tema.

A função ‘Status’ ganhará anúncios. Em desenvolvimento, a previsão é que a mudança seja ativada já no próximo ano.

O aplicativo para empresas, versão business, também terá novas opções de formato de mensagens. De acordo com o perfil, algo mais completo.

O catálogo de produtos da plataforma deve ser integrado com o existente gerente de negócios do Facebook. Confira uma prévia:

