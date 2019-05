Paçocas sabor maçã verde, morango, pamonha e tutti-frutti chegam ao mercado – e dividem opiniões

A internet não está sabendo reagir a essa novidade no mundo alimentício. Um dos doces mais populares do Brasil, em alta na época das festas juninas, ganhou uma repaginada pela linha Paçoquita, da marca Santa Helena. Na nova versão do produto, sob o nome "Paçoquita Pirô", a guloseima à base de amendoim ganha cinco novos sabores, inspirados em frutas ou gostos tradicionais da festa junina.

Morango, maracujá e maçã verde são apenas os mais comuns sabores da novidade. Ela também traz uma versão de pamonha, que será também vendida separadamente, e tutti-frutti – a variação que mais gerou estranhamento nos internautas.

Essa de maçã verde pra mim é mais ofensivo que roubar mistura da marmita do colega — Karla Tomaz (@akarlatomaz) May 22, 2019

Eu não me ofendo com facilidade, mas paçoca de pamonha e outros sabores é demais pra mim — Eduardo (@sou_um_chato) May 22, 2019

Paçoca tem gosto de paçoca, como assim Tutti Frutti ? 😤😤 https://t.co/UYaDCBF93m — CacauCotta CUZÃO (@costelaada) May 22, 2019

Os aromas e cores são artificiais, logo, não devem levar o real gosto das frutas; porém a curiosidade já foi atiçada. Para quem quiser experimentar, o produto será vendido em redes de mercados, variando de R$ 12,90 até 14,90.