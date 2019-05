Os signos do zodíaco que serão mais afetados pela temporada de Gêmeos

Em 21 de maio o Sol e Mercúrio acabam de entrar em Gêmeos, um dos signos mais mutantes, alegres e imprevisíveis do zodíaco. Durante esta fase, muitos signos podem abraçar uma temporada mais festeira, comunicativa e agradável, mas alguns deles sentirão efeitos intensos desta mudança de trânsito.

Confira os signos que serão mais afetados:

Gêmeos

Esta temporada é sua, mas também traz uma energia que será sentida de maneira forte. Maior vitalidade e excitação podem tomar conta e, apesar de ser algo bastante positivo, é preciso ter uma maior clareza dos seus objetivos e prioridades para não passar por sentimentos confusos ou lidar com as coisas de maneira impulsiva.

Sua distração também pode ser potencializada, o que faz com que a melhor forma de passar por esse ciclo seja deixar de negligenciar tudo o que precisa ser realizado e finalizado. Quando conseguir ter uma visão transparente do gora, pense em tudo o que está por vir e planeje seus próximos passos para o futuro.

Virgem

Seu signo é um dos mais detalhistas e trabalhadores do zodíaco, mas esta fase pode impulsioná-lo a focar tanto nestes dois aspectos que seu estresse tende a aumentar consideravelmente. Pode parecer difícil, mas aquele tempo que você dedica somente a si mesmo não pode ser adiado ou deixado de lado.

É hora de se proteger das energias densas de fora, mas também dos pensamentos negativos e pessimismo que vem de dentro. Se você estiver com a sua energia recarregada, será muito mais fácil trabalhar seus limites e focar de maneira positiva na sua carreira – que pode ser impulsionada.

Sagitário

Para este signo, são tempos de pensar e falar de amor, algo que ele nem sempre está acostumado ou bem resolvido. Os assuntos do coração podem começar vir à luz para trazer uma resolução, especialmente na vida daqueles que passaram por uma vida amorosa de altos e baixos nos últimos tempos.

Esta é uma fase para apostar na comunicação e fazer escolhas a fim de resolver as coisas de dentro para fora, lidando com calma principalmente com problemas que abalaram sentimentos e pessoas.

Peixes

Este é um momento de mudanças internas que pode fazer com que você se sinta bastante sobrecarregado. Sua vida pessoal e sentimentos podem parecer desorganizados, o que deixará uma sensação de ansiedade e até medo.

Durante esta fase, é preciso considerar tudo o que precisa receber prioridade e ser resolvido para poder seguir em frente, tomando um maior controle das próprias decisões e planejando os próximos passos em tudo o que envolve recomeços e empreendimentos.