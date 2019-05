Sequência de imagens da NASA mostra superfície rochosa do asteroide Bennu

Uma nova sequência de imagens da Agência Espacial Americana (NASA) mostra a superfície rochosa do gigantesco asteroide Bennu.

Como revelado pela instituição, as impressionantes fotos foram tiradas pela espaçonave OSIRIS-REx, lançada em setembro de 2016.

Comunicação diária: "Ela é uma das muitas naves espaciais com as quais nos comunicamos todos os dias para coletar dados e imagens como essas em todo o Sistema Solar", revelou.

O asteroide Bennu, com quase 500 metros de comprimento, é considerado perigoso. Por isso, é estudado constantemente. Confira todas as imagens:

Check out the wild and rocky surface of asteroid #Bennu taken by the @OSIRISREx spacecraft. It's one of many spacecraft that we communicate with every day to collect data and cool images like these from across the Solar System.

Gallery: https://t.co/KjKbtTq5BV pic.twitter.com/W99qXE9YRB

— CanberraDSN (@CanberraDSN) May 21, 2019