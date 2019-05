Mulheres falam sobre sexualidade pós-parto, maternidade e trabalho em evento em SP

Um circuito de palestras em São Paulo vai abordar temas importantes para as mães, como sexualidade pós-parto e a volta ao trabalho após licença maternidade. A ideia é mostrar a importância da chamada maternidade real. Mas, afinal, o que isso quer dizer?

Discutir a maternidade de modo realista signfica deixar de lado os estereótipos que as meninas se acostumam a ouvir desde cedo, como "você nasceu para ser mãe", "ter filhos é a maior realização da vida de uma mulher" ou "ser mãe é padecer no paraíso", que só contribuem com a ideia de ter filhos é uma experiência livre de dificuldades.

Conversamos com as mães, mulheres e profissionais Flávia Fernandes, Rosângela Alves e Alessandra Abdalla, as palestrantes que conduzirão os debates, para conhecer suas histórias e mostrar o que o público pode esperar dos encontros.

Flávia Ferreira e a filha Antonella, de 1 ano / Reprodução/Arquivo pessoal

Flávia é gerente de contratos aeronáuticos da Azul Linhas Aéreas. Ela conta que trabalhar sempre foi uma parcela muito grande de sua vida. "O trabalho não é apenas remuneração ou subsistência, mas representa a realização pessoal, independência, experiência e desenvolvimento de uma pessoa", diz a mãe da Antonella, de 1 ano e 7 meses.

"O cuidado com a família é visto quase que exclusivamente como responsabilidade da mulher. É uma imposição social que gera jornada dupla e, muitas vezes, tripla, não deixando a mulher se desenvolver inteiramente no mercado formal", lamenta Flávia.

Quando estava grávida, Rosângela sofreu um assédio moral na empresa em que trabalhava, pediu dispensa e decidiu dar uma guinada na carreira. Hoje, ela tem seu próprio negócio, o SampaSling, empresa de carregadores de pano para bebês.

Mãe de Gabriel e Heloísa, ela promove, desde 2004, a Slingada, um encontro periódico e gratuito para experimentar, tirar dúvidas e aprender diversas posições de uso dos carregadores.

Rosângela Alves (à esq.) e Alessandra Abdala / Reprodução/Arquivo pessoal

Além disso, Rosângela e Alessandra são amigas e, juntas, idealizaram a Pitaya Shop, que busca proporcionar espaços e possibilidades para as mulheres discutirem o sexo como parte integrante da vida feminina, mesmo depois dos filhos. Além de palestras e encontros, a empresa também vende produtos destinados ao prazer feminino.

O circuito de palestras é organizado pelo Playdate, um movimento formado por quatro mães. Por meio de palestras, oficinas e encontros, elas buscam discutir assuntos relacionados à gestação, pós-parto e maternidade. Também promovem oficinais voltadas para o público infantil, aumentando a interação dos pais com os filhos.

