Land Rover Discovery Sport 2020: confira as fotos do novo SUV híbrido

A renovação o Land Rover Discovery Sport 2020 vai ao encontro das linhas do carro mais robusto da marca e afasta do SUV de entrada, o Evoke. Nas fotos ficam claras as mudanças e como o micro-híbrido dá novo fôlego à montadora.

O novo Discovery Sport será vendido com três opções de motor: o mais básico é 2.0 turbodiesel de 150 cv, que pode ter transmissão manual de 6 marchas ou caixa automática de 9 posições. O modelo manual é o único com tração dianteira, os demais possuem tração integral.

Este mesmo motor ainda pode ter 180 cv ou 240 cv. O segundo motor é um Ingenium 2.0 com duas configurações: uma capaz de gerar 200 cavalos de força e outra 250 cavalos. Todas as alternativas adotam um sistema híbrido que, segundo a montadora, promete economizar 14,4%.

A última variante, que será um híbrido com plug-in, deverá sair no final do ano e não existem muitas informações sobre ela.

Land Rover Discovery Sport 2020: confira as fotos do SUV híbrido