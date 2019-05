Os signos do zodíaco que possuem uma maior afinidade com você

Cada signo possui características especiais que se complementam com os outros companheiros do zodíaco. Confira quais combinações do zodíaco têm uma maior afinidade:

Áries – Leão, Sagitário e Gêmeos

Cheio de energia e paixão, você precisa de alguém que te acompanhe e estes signos são ideais para isso. Você também tende a intimidar pessoas e estes signos são fortes o suficiente para se sentirem seguros.

Touro – Capricórnio, Virgem ou Peixes

Com sua teimosia quase tímida e seu temperamento forte, você gosta das coisas como elas são – sem muitas surpresas. Estes três signos são constantes, estáveis e dificilmente perdem o controle.

Gêmeos – Libra, Aquário ou Áries

Você tem energia e gosta de se concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo. Estes três signos são curiosos e livres como você.

Câncer – Capricórnio, Virgem ou Touro

Sua sensibilidade e bondade atrai esse tipo de pessoa porque elas também cuidam e gostam de se sentirem cuidadas. É preciso só não esquecer que você deve cuidar de si mesmo acima de tudo.

Leão – Libra, Peixes ou Áries

Você possui uma personalidade sincera e diz o que sente e pensa, algo que nem sempre é aceito por todos. Estes três signos apreciam e sabem muito bem como lidar com isso.

Virgem – Touro, Capricórnio ou Câncer

Você possui sensibilidade dentro do seu perfeccionismo e se dá bem com pessoas que entendem essas necessidades. Por isso, estes são os signos que costumam lidar melhor com a sua personalidade.

Libra – Gêmeos, Aquário e Leão

Você é sociável, curioso e cheio de carisma. Essa energia descontraída é muito compatível com a destes três signos do zodíaco, tanto que costuma atraí-los.

Escorpião – Escorpião, Câncer ou Peixes

Você sente as coisas intensamente e gosta de pessoas que também possuem essa sensibilidade. Por isso, estes signos o entendem bem e costumam formar vínculos muito fortes com você.

Sagitário – Gêmeos, Áries ou Sagitário

Você gosta de permanecer livre e aberto para novas experiências. Estes signos também são independentes e gostam de manter suas vidas agitadas.

Capricórnio – Touro, Virgem ou Câncer

Você é uma pessoa sonhadora que sempre acaba enfrentando grandes coisas para alcançar seus objetivos. Os signos que melhor podem te acompanhar nesta caminhada são estes, porque também vão atrás dos seus sonhos e apoiam aqueles que amam.

Aquário – Gêmeos, Áries ou Libra

Você é uma pessoa intrigante e que gosta de se relacionar sem dependência. Por isso, estes signos se dão tão bem com você.

Peixes – Virgem, Câncer ou Escorpião

Você precisa de alguém que tente entender seu mundo e sensibilidade sem julgamentos. Estes signos também são profundos, complexos e sabem como a empatia é importante.