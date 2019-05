Os signos do zodíaco que sempre estão correndo riscos

Alguns signos do zodíaco possuem um grande medo de perder momentos e experiências, o que faz com que eles estejam sempre correndo atrás de novidades, mas também assumam muitos riscos desnecessários.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano possui um espírito aventureiro que, por vezes, flerta com a impulsividade e irresponsabilidade. Os momentos intensos o seduzem e para vivê-los ele é dono de uma grande adaptabilidade e independência.

Ainda assim, este signo pode ficar cego ao buscar experiências novas e melhores a todo custo, sacrificando coisas positivas que ele já alcançou, mas não consegue dar o devido valor.

Libra

O libriano odeia sair perdendo, seja em jogos ou em sua vida pessoal. Por isso, ele sempre irá correr o risco de ir além e garantir que viveu o máximo que pôde.

Além disso, este signo gosta muito de “buscar o outro” e se sentir pertencido, o que faz com que ele tome certas atitudes para se encaixar ou agradar – mesmo que isso acabe tendo consequências complicadas.

Leão

O leonino odeia se sentir privado de qualquer coisa que deseja. Por isso, este signo prefere assumir riscos e fazer o que acha que é melhor para ele – especialmente em assuntos financeiros.

O egocentrismo e teimosia também podem ser evidenciados quando a pessoa regida por este signo possui fortes e numerosas ambições – algo relativo que pode tanto levá-los ao sucesso como também acelerar o fracasso.

Sagitário

O sagitariano possui muito medo de perder experiências, por isso ele sempre acaba se arriscando e prefere se arrepender por ter feito algo, do que viver na sombra da dúvida.

Por vezes, este signo acaba dizendo “sim” sem ter certeza do que realmente está fazendo e quais as consequências que terá que lidar. Isso faz com que sua vivência seja inconstante e ele esteja em movimento buscando sempre participar, mesmo que por pouco tempo, de tudo o que deseja.