Utilizando o WhatsApp para enviar fotos, vídeos, documentos, contatos e mensagens de voz por meio do computador

O versão do WhatsApp para computador pode ser um mão na roda. É possível utilizar a ferramenta por meio da WEB ou de um aplicativo para PC.

Por meio desta plataforma, também é possível enviar fotos, vídeos, documentos, contatos e mensagens de voz. Confira como:

Para enviar fotos, vídeos, documentos e contatos

É necessário que o aparelho esteja conectado à internet (Movel ou Wi-fi). A sessão deve estar ativa. Com o WhatsApp aberto, clique em ‘Anexar’ no topo da tela de conversas. Escolha entre as opções:

Fotos e vídeos para selecionar uma foto ou vídeo do seu computador. Você pode enviar até 30 fotos ou vídeos ao mesmo tempo. Opcionalmente, você pode arrastar e soltar uma foto ou vídeo diretamente na caixa de texto. Existe um limite de 16MB para cada vídeo que você queira enviar.

Câmera para tirar uma foto através da câmera do seu computador.

Documento para enviar um documento.

Contato para enviar um contato.

Depois clique em Clique em Enviar.

Para enviar mensagens de voz

Abra uma conversa.

Clique em Microfone e comece a falar no microfone do seu computador.

Ao terminar sua gravação, clique em Confirmar para enviar a mensagem de voz.

Lembrete da plataforma: Ao gravar a mensagem de voz, você pode clicar em 'Cancelar' para interromper a gravação.

Salvar arquivos

O processo para salvar uma foto ou vídeo de uma mensagem no computador também é muito simples. Confira como:

Clique na foto ou vídeo que você deseja salvar.

Clique em Download no canto superior direito.

