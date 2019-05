Número impressionante! Sonda da NASA completou 60 mil voltas ao redor do Planeta Vermelho

A Sonda MRO da Agência Espacial Americana (NASA) completou recentemente 60 mil voltas ao redor do Planeta Vermelho.

O Mars Reconnaissance Orbiter atingiu o marco na última quarta-feira (15/05). A informação foi compartilhada pela instituição no Twitter.

O equipamento norte-americano, que tem a finalidade de procurar evidências de existência de água em Marte, foi lançado em agosto de 2005. Confira:

#ICYMI – NASA's Mars Reconnaissance Orbiter hit a dizzying milestone Wednesday when it completed 60,000 loops around the Red Planet! DETAILS >> https://t.co/CYatMVmzop pic.twitter.com/Rt2H4KZKuz

— NASA_SLS (@NASA_SLS) May 19, 2019