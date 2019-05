Os signos do zodíaco que sempre se complicam no amor

Amor e relacionamentos não são coisas tão simples assim, mas as características de alguns signos podem deixar essas tarefas ainda mais complicadas.

Confira os três signos do zodíaco que sempre se complicam no amor:

Áries

As pessoas se assustam com a sua intensidade. Quando alguém estiver interessado, você pode ficar muito entusiasmado e querer que as coisas aconteçam em uma velocidade que a outra pessoa pode não estar pronta para aceitar. Considere levar as coisas com mais calma e apostar na comunicação.

Gêmeos

Você não abre mão de ser você mesmo e sua personalidade extrovertida pode ser intimidante. Infelizmente, muitas pessoas também confundem sua inteligência com prepotência e acabam se afastando.

Touro

Você é muito exigente. Suas expectativas podem ser muito altas e isso pode impedi-lo de aproveitar o momento com seu parceiro, é melhor esperar que as coisas sejam dadas pouco a pouco e viver o momento em vez de pensar em como seria um relacionamento ideal.