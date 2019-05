Os signos do zodíaco que só pensam neles mesmos, mas não deixam você perceber

De acordo com a astrologia, alguns signos do zodíaco são mais individualistas do que outros. Mesmo que isso não anule suas outras virtudes, devido a sua personalidade essas pessoas são mais propensas a pensar somente no seu bem estar e podem esconder isso muito bem.

Veja se você está entre os signos que só pensam neles mesmos:

Áries

Pode se tornar narcisista porque não gosta de depender dos outros, procuram se concentrar em si mesmos e nos seus problemas. Podem ser generosos, mas isso não significa que eles realmente estão preocupados com a outra pessoa. Quando desenvolvem um laço de confiança e amor, essa atitude muda.

Leão

Ama ser o protagonista e infelizmente acaba achando que é mais importante do que os outros. Embora eles constantemente pensem apenas nas suas necessidades, são pessoas muito sociáveis ​​e que podem se dar bem com todos.

Capricórnio

Eles são muito exigentes consigo mesmos e por isso acabam tomando atitudes que visam somente o seu sucesso. O capricorniano é uma pessoa insegura e, por vezes, busca se destacar entre os demais para não se sentir menosprezado.