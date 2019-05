Dieta da Jennifer Lopez: confira o que a musa faz para manter a forma aos 49 anos de idade

Já faz alguns anos que a musa do cinema e dos palcos arranca suspiros dos fãs e desperta inveja naqueles que gostariam de estar na forma física que ela apresenta. E ela está prestes a despertar ainda mais revolta quando completar cinco décadas no começo de julho.

Para que você não arranque todos os cabelos, preparamos um resumo sobre o que a estrela faz para poder manter a forma física tão cobiçada. De acordo com o sítio estrangeiro Bazaar, esta é a dieta da Jennifer Lopez.

Reprodução/ Instagram

Dieta da J-Lo

Muita água

Esse é o primeiro passo para manter a forma. Em entrevista ao portal Hello!, a própria Jennifer contou que estar muito bem hidratada antes das atividades físicas é fundamental para ultrapassar os limites a cada sessão.

Zero cafeína e zero álcool

Lo parou de beber café e álcool. Segundo o Bazaar, ela não toma cafeína há anos e, seguindo as orientações da nutricionista, Haylie Pomroy, também parou de ingerir álcool.

Reprodução/ Instagram

Frescor natural

Tracy Anderson, personal trainer de Lopez, disse em entrevista à revista People, que ela não come nada processado, tudo muito fresco e saudável, pois assim ele consegue a energia que necessita para se superar a cada sessão.

Segundo o Bazzar, ela ainda diz que quando sai sempre tenta fazer escolhas mais saudáveis, como peixe grelhado e muita salada. A nutricionista explica que a dieta de J. Lo é baseada em carnes magras e muitos vegetais não amidosos.

Reprodução/ Instagram

Lanches saudáveis

Jennifer ainda relata que sempre tem frutas e vegetais à mao para comer entre as refeições, “caso eu esteja com muita fome, eu sempre como algo bem proteico, me ajuda muito a manter a saciedade e me mantém longe das guloseimas”, contou a cantora.

Exercícios

Reprodução/ Instagram

“Eu tenho 100% de certeza que só sóu feliz porque me exercito ao menos quatro vezes por semana”, disse a cantora ao Hollywood Reporter. E a energia de J. Lo pode vir daí, pois faltar não é uma possibilidade.

Ela contou que varias a intensidade de exercícios com dois treinadores diferentes, Tracy em Los Angeles e David Kirsch, em Mova York. Tracy tem o estilo mais relaxado e Kirsch tende a forcar mais, inserindo circuitos e burpees durante as manhãs.