Xiaomi Mi MIX 3 5G: Smartphone com quinta geração de internet já está à venda na Europa

O smartphone Xiaomi Mi MIX 3 5G, aparelho com a quinta geração de internet móvel, já está à venda na Europa. No processo de expansão, o aparelho agora ganha novos mercados.

O modelo 5G, lançado no inicio do mês, tamém estará à venda na Espanha e Itália em 23 de maio, de acordo com a empresa.

How fast is the #MiMIX3 5G with #AndroidQ on a 5G network? Check out this video to find out!

“Somos os PRIMEIROS a começar a vender um smartphone 5G em ambos os mercados”, revelou a marca no Twitter.

O smartphone tem um processador Snapdragon 855, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Vem com uma bateria de 3.800 mAh com suporte a carregamento rápido.

Ainda não sabemos informações sobre o mercado brasileiro. A empresa chinesa é a terceira maior distribuidora de smartphones do mundo.

Big announcement as we start our Monday….#MiMIX3 5G will go on sale in Spain and Italy on May 23!

We are the FIRST to start selling a 5G smartphone in both these markets🥇 #5GIsHere

