Suco verde detox ajuda a desinchar e prepara o organismo para a dieta

Este suco verde é essencial para desintoxicar o organismo. A receita pode auxiliar qualquer pessoa esteja no início da dieta para emagrecer.

Sendo o sítio Tua Saúde, ele deve ser consumido por três dias antes do início da dieta em conjunto com sopas, chás e alimentos não processados.

Deve-se evitar álcool, alimentos processados, como presunto, salsicha, queijos e conservas industriais. De acordo com o sítio, ele ainda ajuda a aumentar a imunidade e pode ser ingerido antes de atividades físicas.

Lembre-se que esta preparação não tem valor de refeição e que um nutricionista deve ser consultado. Desse modo, você poderá atingir seus objetivos mais rapidamente e de forma saudável.

Suco verde detox ajuda a limpar o organismo antes da dieta

Ingredientes

2 folhas de couve.

1 colher de folhas de hortelã

1 maçã, 1 cenoura ou 1 beterraba.

1/2 pepino.

1 pedacinho de gengibre.

1 copo de água.

Preparação: Bata todos os ingredientes no liquidificado e, a seguir, coe. Beba logo após o preparo, para aproveitar todas as propriedades do suco.

É mais indicado que o processo seja feito em um processador, pois assim você se beneficia de todos os ingredientes.