Equipamento da NASA revela novos registros detalhados do asteroide Bennu

A Agência Espacial Americana (NASA) revelou novos registros detalhados do asteroide Bennu. As imagens foram divulgadas no Twitter pela entidade.

No momento, a sonda OSIRIS REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) estava a cerca de 3 milhas (4,9 km) de distância do objeto espacial.

This is what they look like oriented the correct way. Disturbing, right?

The eagle-eyed will notice that I've shared images of these features before. 🧐The crater is a candidate sample site and the boulder is one of the darkest features on the asteroid, with an albedo of 3.3%. pic.twitter.com/UNl46IzOFe

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) May 17, 2019