Horóscopo semanal: As previsões de cada signo do zodíaco para a quarta semana de maio

Entramos na quarta semana de maio e as previsões para cada signo do zodíaco podem surpreender! Confira:

Áries

Semana de estar com energias muito boas ao seu redor, apenas tente ser um pouco mais organizado em tudo o que for fazer para ter mais tempo.

Não dê tanta importância à crítica de pessoas que só invejam você, lembre-se de que seu signo tem a força para remover toda essa energia negativa. Você pode pensa em formalizar seu relacionamento e começar uma família.

O ariano solteiro receberá amor dos signos de Capricórnio ou Aquário. Você ganha um dinheiro extra e deve pagar suas dívidas. Um amigo o procura para propor um negócio que lhe permitirá bons lucros.

Você terá a ajuda espiritual necessária para sair de problemas. Seu dia de sorte é a terça-feira e os números são 00, 23 e 18. Use mais a cor vermelha

Touro

Você avançará com seus projetos pendentes e pode começar a construir algo importante. Os próximos dias serão de festas e você pode ganhar um presente de alguém que não esperava.

Tenha muito cuidado com o seu celular. Você terá reuniões de última hora em seu trabalho para mudanças, mantenha a calma e continue dando o máximo sempre.

É hora de estar um pouco mais em comunhão com o espiritual e encontrar a paz interior. Lembre-se que o seu signo é do elemento Terra e às vezes você é muito dramático, então é hora de trabalhar em sua segurança e se amar mais. Às vezes você é seu pior inimigo e sabota seus planos.

Aproveite o momento para renovar suas energias e viaje se puder. Você terá sorte na quinta-feira com os números 06, 55 e 21.

Gêmeos

Você terá alguns problemas no trabalho. Lembre-se de que seu signo é muito perfeccionista e se incomoda com o que os outros não conseguem fazer; tente ficar em paz e não procurar problemas onde não existem.

Você pode passar por problemas de ciúmes com seu parceiro e é preciso tentar resolvê-los antes que eles saiam do controle. Tenha mais cuidado na rua, você estará mais propenso a acidentes.

Os solteiros encontrarão pessoas muito compatíveis e serão dias de grande paixão. Você encontra vê amigos que não tinha contato há muito tempo.

Você deve confiar mais em seu poder de decisão e seguir em frente; não fique preso a traumas ou complexos do passado. Você terá sorte na quarta-feira com os números 05, 44 e 32.

Câncer

Haverá energias cruzadas em seu trabalho, mas você deve dar o melhor de si mesmo para passar por este momento. É hora de fazer mudanças no seu jeito de ser. Cuidado com problemas de estresse ou nervos; tente correr de manhã ou faça exercícios para relaxar.

Não busque aquele amor que já não o quer; lembre-se de que você precisa ter mais força interior e seguir em frente para conhecer novas pessoas que sejam mais compatíveis.

A vida é uma aventura e você precisa correr mais riscos para conseguir o que quer. Deixe a sua zona de conforto e coloque novos desafios tanto para a sua vida profissional como para a amorosa. Esta quinta-feira será um dia de sorte com os números 00, 17 e 66. Tente usar mais verde.

Leão

Semana de boa sorte para o seu signo de muitas maneiras. Você ganha uma promoção ou um aumento no trabalho, mas deve aproveitar para economizar.

Na vida de casal, cuidado com traições e se você sentir que não há mais amor, é melhor dar um tempo. Um amor do signo de Áries ou Capricórnio virá para solteiros.

Tenha cuidado com problemas intestinais ou estomacais, tente não sentir raiva e não guardar rancor.

Você tem o poder de fazer as mudanças necessárias para atingir seus objetivos profissionais, mas lembre-se de pensar duas vezes sobre as decisões importantes, porque elas podem ter efeitos a longo prazo.

Terça-feira de sorte com os números 04, 33 e 87. Use mais a cor azul para atrair energias positivas.

Virgem

Tenha pensamentos positivos no trabalho. Sua mente é muito poderosa e se você for pessimista, as coisas vão dar errado.

Um amor do passado deve voltar e é melhor que você o ignore para não se meter em problemas. Você terá sorte com os números 89, 23 e 14. Tente usar mais a cor amarela para atrair sorte.

Você sairá vitorioso em uma questão legal. É hora de se tornar independente. Este é um momento de reconciliação consigo mesmo e com os outros.

Não se feche para a possibilidade de ser feliz. Lembre-se de que tudo o que pedir será dado, especialmente quando você aprender a perdoar. No amor não se desespere, logo a pessoa certa vai chegar; você só tem que ser paciente.

Libra

Você deve ter cuidado com as traições amorosas, de modo a tentar ser mais cauteloso com o que fala. Lembre-se que sua felicidade é a inveja dos outros.

Você não deve ter medo de novos desafios, especialmente se está no processo de mudar de emprego ou começar um negócio. Mantenha sempre os pensamentos positivos.

Semana de alguns problemas com a família ou parceiro; não seja dramático para não piorar a situação. Tente continuar se aperfeiçoando para abrir ainda mais portas na vida profissional.

Cuidado com um amor do passado que só procura ferir você e tente se afastar. Esta segunda-feira terá sorte com os números 06, 55 e 33.

Escorpião

Você deve dar algum tempo para si mesmo e aceitar que nem tudo é trabalho. Deixe-se ser amado e lembre-se que o amor não é complicado, você só tem que se abrir para possibilidades.

Você terá sorte com os números 24, 05 e 19. Dias de tarefas pendentes em sua casa. Um membro da família pode pedir dinheiro emprestado, se você tem condições, tente ajudar.

Tenha cuidado com infecções e não hesite em ir ao médico quando você se sentir mal. Continue cuidado da saúde para ver importantes resultados.

Está é hora de tomar as decisões para alcançar as metas que você estabeleceu. Aqueles que estão comprometidos podem ter uma gravidez surpresa.

Sagitário

Haverá mudanças positivas que lhe darão estabilidade econômica. Pare de dar importância ao que os outros dizem, pois sua personalidade atrai muita inveja.

Um novo amor chegará à sua vida com boas intenções, então abra seu coração para a oportunidade de ser feliz.

Viagens a trabalho podem começar a ser planejadas. Cuidado com problemas nas articulações. Você recebe uma proposta de trabalho.

Lembre-se de não contar mentiras ou mostrar coisas que você não tem, essas coisas fazem você perder amizades e oportunidades. Seus números da sorte são 04, 63 e 27. Use mais amarelo.

Capricórnio

Não desanime no trabalho ou estudos, pois você deve ser persistente para conseguir o que deseja. Lembre-se que as falhas são experiências que nos fazem aprender para situações futuras, por isso não se desespere se as coisas não vão bem na primeira vez e continue tentando.

Viagens a trabalho ou fechamento de um contrato. Continue se preparando para o futuro. Cuide da pele ou problemas de infecções.

Não tente mais controlar seu parceiro, ambos devem dar espaço um ao outro para que o relacionamento funcione melhor. Alguém pode pedir dinheiro emprestado. Seus números da sorte são 03, 30 e 21.

Aquário

Será uma semana de energias cruzadas e fofoca, mas você terá todo o poder para sair de qualquer problema ou superar qualquer obstáculo. Uma promoção no trabalho pode vir em boa hora.

Tenha cuidado com problemas de infecção da pele. Você continuará estável com o seu parceiro e os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Touro, Câncer ou Escorpião.

Tente ficar mais apegado as suas ideias e não mude sua forma de pensar para agradar os outros. Você receberá a visita de um amigo que não vê há muito tempo. Seu melhor dia será a quinta-feira e você terá sorte com os números 31, 40 e 57.

Você precisará consertar algo na sua casa. Você terá muitas reuniões no trabalho.

Peixes

Você está em um dos seus melhores estágios e verá que o universo está trabalhando a seu favor. Cuidado com a inveja e tente não se gabar das suas conquistas. Você terá sorte com os números 03, 08 e 14.

Semana de trabalho duro, em que você pode sentir um pouco chateado ou mal-humorado, então tente se controlar e respirar fundo para que nada o afete.

Converse com seu parceiro se tiver problemas, pois a indiferença não o levará a lugar nenhum. Você terá uma surpresa econômica, aproveite a oportunidade para começar a economizar.

Você visita parentes. Cuide de problemas intestinais ou estomacais, com uma alimentação mais saudável.