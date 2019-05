Os signos que têm mais dificuldade de aceitar um 'não'

Alguns signos têm grandes problemas para aceitar a decisão dos outros, especialmente quando esta vai totalmente contra a sua opinião. Por isso, estas pessoas são caprichosas e dificilmente aceitam um “não”.

Confira quais são:

Câncer

Os cancerianos são sensíveis e valorizam muito as suas emoções e decisões. Portanto, um “não” facilmente os desestabiliza e podem afetar seu humor de maneira muito potente.

Este signo também pode ser um pouco manipulador e, por isso, tentará de todas as formas dar a volta por cima e transformar a recusa em um “sim”.

Leão

Ele é extremamente teimoso e quando as coisas não saem como o planejado, pode agir de forma imatura e não aceitar a decisão dos outros.

O leonino defende sua opinião com unhas, dentes e paixão, além de adorar que as pessoas se submetam as suas vontades. Inclusive, eles são ótimos em convencer os outros.

Touro

O taurino adora ter: sejam bens materiais ou simplesmente a razão. Portanto, eles se revoltam quando recebem um “não” e tentam reverter à situação.

Sua diferença com os signos de Câncer e Leão, é que eles costumam parar para pensar antes de gastar energia para transformar as recusas em um “sim” e, nesse processo, podem admitir que chegou a hora de desistir.

Escorpião

Seu caráter forte e a mania de levar sempre tudo para o lado pessoal – e de forma muito passional – pode fazer com que esse signo não seja capaz de aceitar um “não”.

O escorpiano acredita no seu esforço e acha que sempre merece uma oportunidade, portanto, é muito difícil mostrar que nem sempre as decisões devem favorecê-los.