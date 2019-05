Prêmios de 180 mil diamantes! Garena revela vencedores de concurso do Free Fire

A Garena revelou os vencedores do ‘Concurso de desenho’ do game Free Fire Battle Royale. No total, a competição dará 180 mil diamantes em prêmios.

“Olá, Sobreviventes! Temos os resultados do Concurso de desenho! Parabéns aos 3 desenhos vencedores do concurso”, publicou no Facebook. Confira os prêmios:

Primeiro lugar: 80,000 diamantes

Segundo lugar: 50,000 diamantes

Terceiro lugar: 20,000 diamantes

10 melhores: 3,000 diamantes

Campeões: Carlos Felipe, Jessica Hudson e Lucas Nascimento foram os três grandes vencedores do concurso autoral.

“Parabéns a todos que chegaram na última etapa, tivemos desenhos incríveis participando do concurso”, salientou a empresa. Confira os resultados:

LEIA TAMBÉM: