Evento de Yoga reúne mais de 300 participantes em São Paulo

Mais de 300 tapetinhos, mantas dobradas e blocos de madeira espalhados pelo salão enorme de um clube paulistano. Esse é o cenário da 3ª Convenção Brasileira de Iyengar Yoga, que reúne mais de 300 praticantes vindos de vários países da América Latina desde o último sábado. O evento começou com a convenção e continua até quarta-feira, dia 22, com um curso de aprofundamento ministrado por Abhijata Iyengar, neta de B.K.S Iyengar, fundador do método Iyengar Yoga e um dos mais respeitados professores de yoga do mundo. Abhijata foi escolhida pelo avô para levar adiante o seu legado: é a primeira vez que um membro da família vem ao Brasil.

Nascido em 1918 na Índia, Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar morreu em 2014, com 95 anos. Ele escreveu diversos livros sobre yoga, com tradução para vários idiomas.

As principais características do método, segundo a Associação Brasileira de Iyengar Yoga (ABIY), são:

Foco no alinhamento do corpo e nos detalhes técnicos dos ásanas (posturas) para aumentar a consciência corporal.

A sequência em que os ásanas são praticados.

O tempo levado para “construir” e permanecer no ásana.

O método é praticado com o uso de acessórios próprios (cadeiras, cintos, cordas, blocos, etc), de modo a torná-lo acessível para qualquer pessoa, independentemente de idade e condição física. No Iyengar, como nos outros métodos de Yoga, a respiração é bastante trabalhada durante a prática: ponto fundamental para a conexão corpo-mente.

Veja mais fotos do evento: