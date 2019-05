Estudo revela que você provavelmente terá o mesmo número de parceiros que a sua mãe

Um novo estudo fez uma revelação um tanto surpreendente sobre a relação mãe-filha. Segundo ele, as meninas terão o mesmo número de parceiros que as mães. Quem diz isso é a pesquisa da Universidade de Ohio State.

De acordo com os pesquisadores, as mães transferem características de personalidade e habilidades amorosas das relações que teve para os filhos. Isto os torna tendenciosos para ter e formar relações estáveis, assim é muito provável que tenham o mesmo número de parceiros.

Autora do estudo e professora, Claire Kamp Dush, explicou que “as mães têm certas características que as fazem menos ou mais desejadas no mercado do amor e têm melhores ou piores relações”.

Além disso, ela revelou que os filhos herdam essas habilidades e comportamentos, os carregam ou não para as relações que terão. Para chagar a esta conclusão, a equipe analisou mais de 7 mil pessoas e as experiências amorosas de cada uma delas, comparando-as com as das mães.

Caso você esteja curioso, pergunte à sua mãe quantos parceiros teve na vida. Assim, você pode ter uma estimativa de quantas terá na própria vida.