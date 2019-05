Estas 5 dicas são essenciais para ter uma gravidez mais tranquila

Toda gestação requer atenção redobrada dos pais. Existem hábitos comprovados pela ciência que ajudam a aumentar as chances de sucesso, ou seja, evitar qualquer tipo de complicação.

De acordo com o sítio estrangeiro Web MD, estas são as cinco dicas mais importante para as famílias levarem em consideração quando estão esperando um bebê.

Reduza ou corte a cafeína

De acordo com o Instituto Nacional de saúde dos EUA, o máximo de cafeína recomendável é 250mg ou duas xícaras de café por dia. Estudos indicam que a substância pode aumentar a probabilidade de nascimento prematuro e até a chance de aborto espontâneo. E isso pode ser relacionado a qualquer um dos pais.

Reprodução/ Pixabay

Cuidado com a medicação

É importante que o seu médico conheça que tipo de remédio você toma e o que pode ser mantido, modificado ou até mesmo proibido. Nesta mesma área, é importante estar em dia com as vacinas e prevenir-se de qualquer tipo de complicação durante os nove meses.

Alimente-se com sobriedade

A melhor coisa a se fazer é cortar o consumo de alimentos processados e dar preferência para alimentos naturais e sem conservantes. Uma alimentação inteligente é fundamental para que você passe longe do diabetes gestacional.

Exercite-se

Reprodução/ Divulgação

A gravidez é a hora certa de mudar alguns hábitos que podem ser difíceis para você. Comer melhor é um deles, mas se você não se exercita esta é a melhor hora. Além de ajudar a mamãe na hora do parto, o bebê também se beneficia das atividades especificas para as grávidas.

Preocupe-se com a saúde como um todo

Perder peso, cuidar da alimentação, atividades físicas para ficar em forma para o parto e cuidar da medição são algumas das coisas que os casais precisam se preocupar. Nem é preciso dizer que álcool e bebida estão terminantemente proibidos.

É importante ter o aval do médico a respeito de qualquer tipo de suplemento. Já falamos que alguns até prejudicam a gestação, e uma opinião profissional é fundamental para evitar surpresas.