Companhia Gol faz alteração em serviço de bordo com novo produto gratuito

A Companhia aérea GOL está implementando um novo ciclo de renovação dos produtos servidos gratuitamente. Com isso, o serviço de bordo da empresa ganha uma novidade.

“A ideia é ser rotativo para sempre disponibilizar novidades nos voos e proporcionar uma experiência diferente de sabores”, afirmou em comunicado.

Reprodução

A novidade, a partir de agora, é o biscoito integral ‘Maizena Grãos do Bem’, com variações de leite e cereais, cacau ou maçã com canela.

“O Cliente conta ainda com bebidas gratuitas para acompanhar esse momento, incluindo refrigerante, suco, água e café”. Além disso, nos voos com duração acima de 1h15min está disponível também o cardápio de venda.

LEIA TAMBÉM: