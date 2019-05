Baco Exu do Blues é o artista da Virada Cultural mais compartilhado no Tinder; veja lista

A Virada Cultural promoveu um grande encontro entre fãs e artistas no último fim de semana em São Paulo. Mas o match foi muito além dos palcos.

Uma pesquisa feita pelo Tinder entre os dias 1º e 16 de maio mostrou quais são os artistas – que participaram do evento – mais compartilhados pelos usuários do aplicativo de relacionamento.

No app, é possível escolher uma música para aparecer no perfil. A ideia é que ela seja algo que defina a personalidade do usuário, algo que possa cativar quem também está em busca de um amor.

O rap tem clara preferência entre os solteiros da plataforma — com Baco Exu do Blues ocupando o primeiro lugar, Criolo em quarto e Emicida em oitavo.

A cantora IZA, dos hits "Ginga", "Dona de Mim" e "Pesadão", aparece em seguida, em segundo lugar, e Caetano Veloso ficou com o bronze.

Confira abaixo o ranking: