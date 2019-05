Os signos do zodíaco que sempre se apaixonam rápido demais

Para algumas pessoas, se apaixonar leva no mínimo meses ou alguns dias. Para outras, apenas algumas horas já podem influenciar no surgimento desse sentimento.

Confira os três signos que se apaixonam rapidamente:

Áries

Geralmente, pessoas deste signo tomam a iniciativa em muitos aspectos, incluindo o amor. Eles não temem o desconhecido e podem facilmente se apaixonar por alguém em um bar ou uma reunião. Se eles vêem uma pessoa que os atrai, utilizam todos os seus métodos de sedução para conquistá-la e não param até atingir seu objetivo.

Câncer

As pessoas deste signo são as mais sensíveis e afetivas. Quando conhecem alguém, se encantam facilmente e são capazes de sonhar acordados com a pessoa amada. Isso faz com que eles também estejam mais propensos a se decepcionar e se desiludir.

Leão

São pessoas com muita confiança. Isso é o que garante a coragem necessária para mergulhar de cabeça e acreditar rapidamente que o relacionamento poderia dar certo. Eles acreditam firmemente no amor à primeira vista. Por seu jeito apaixonado de ser, com apenas uma conversa o leonino pode ser conquistado, mas talvez isso não dure por muito tempo.