Pessoas solteiras podem conhecer muita gente, mas nem sempre conseguem encontrar alguém que desperta realmente seu interesse.

Se você está tentando fazer a diferença, Confira aquilo que mantém cada signo do zodíaco interessado (mesmo que ele não admita):

Áries

O ariano é intenso, impulsivo e competitivo. Eles acabam ficando interessados em pessoas que o acompanham em suas aventuras, mas também ajudam a por seus pés um pouco no chão. Além disso, gostam de pessoas honestas, mas que não apontem tanto as suas falhas.

Touro

O taurino gosta de estabilidade e de dar a última palavra. Por isso, ele costuma manter o interesse em pessoas que mostram disposição para se comprometer sem medo e que têm posicionamentos flexíveis.

Gêmeos

O geminiano tem grande capacidade de se comunicar e pode ser mais emocionalmente perceptivo. Por isso, eles ficam encantados com pessoas que demonstram real interesse nos seus assuntos e fazem os assuntos fluírem.

Câncer

O canceriano é sentimental e gosta de se sentir conquistado. Para que ele mantenha o interesse, é preciso demonstrar disposição em fazer as coisas darem certo, mas sem sufocá-lo ou fazer exigências.

Leão

O leonino se coloca em primeiro lugar sempre. Portanto, para se manter interessado, ele precisa se sentir único e especial para o outro.

Virgem

O virginiano é prático, mas no amor ele precisa ser surpreendido. Ele tende a se manter interessado por pessoas que fazem eles repensarem sua forma de fazer as coisas – especialmente se isso é alcançado com romantismo.

Libra

Os librianos fogem de discussões e assuntos densos. Portanto, transmitir equilíbrio, positividade e descontração pode ser uma forma de manter este signo interessado.

Escorpião

O escorpiano é intimidante e se sente mais interessado por pessoas que dão o troco sendo misteriosas e despertando a sua curiosidade.

Sagitário

O sagitariano se interessa por pessoas que são honestas com eles e consigo mesmas. Tentar aparentar algo que você não é pode funcionar por um tempo, mas certamente o interesse acabará quando ele se der conta disso.

Capricórnio

O capricorniano é guerreiro para alcançar o que deseja e se mantém interessado por pessoas que também demonstram não ter medo de lutar.

Aquário

O aquariano ama a sua liberdade e se interessa por pessoas que dão importância para o seu espaço. Ele também costuma se atrair por tudo que é diferente e foge do normal.

Peixes

O pisciano é sentimental e se interessa mais por pessoas que também dão grande importância para os sentimentos e detalhes significativos emocionalmente.