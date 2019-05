Nova foto divulgada pela NASA mostra a impressionante superfície do asteroide Bennu

Uma nova foto divulgada pela Agência Espacial Americana (NASA) nesta semana mostra a impressionante superfície do asteroide Bennu.

Com quase 500 metros de diâmetro, o gigantesco objeto espacial está em rota de colisão com o nosso planeta, de acordo com informações da Agência.

A imagem, compartilhada no Twitter, mostra uma longa e quase triangular formação de rocha projeta uma longa sombra no gigante asteroide.

Leia mais:

Idade avançada! Cientistas da NASA afirmam que a Lua está encolhendo

O pedregulho tem 18,9 m de comprimento, o que é aproximadamente o tamanho de uma pista de boliche, explicou a NASA.

“Esta é uma daquelas imagens do hemisfério norte de Bennu que podem fazer mais sentido se você girar. Ela foi tirada pela PolyCam em 4 de abril de uma distância de 3 milhas (4,9 km)”, revelou. Confira o arquivo completo:

This long, almost triangular boulder formation casts a long shadow in asteroid Bennu's early morning sunlight.

The boulder is 62 ft (18.9 m) in length, which is about the length of a bowling lane. (Unsure if @USBC would consider it regulation, though.)https://t.co/aROauCNCiK pic.twitter.com/zjaQTQ1mUG

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) May 16, 2019