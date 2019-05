Battle Royale: Disponível pacote 'Terno Preto' com acesso antecipado no Free Fire

Está disponível o novo pacote 'Terno Preto' com acesso antecipado no game Free Fire Battle Royale. Os jogadores do título já podem acessar a novidade.

A informação foi revelada pela provedora Garena nesta semana. O prazo especial termina neste domingo (19 de maio).

Em compartilhamento no Facebook, a empresa publicou: “Obtenha o seu agora e faça seu próximo Booyah com muito estilo”.

“Olá, Sobreviventes! Que tal dominar o campo de batalha com estilo?! Chegou o pacote Terno Preto em acesso antecipado”, escreveu. Confira:



