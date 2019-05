Hoje viemos falar de um signo do elemento água que, por vezes, parece o irmão menor da família do zodíaco – já que poucas pessoas conseguem realmente compreendê-lo.

Já imagina qual é o signo mais difícil de entender do zodíaco?

Reprodução / Giphy

Se você pensou nas pessoas do signo de Peixes, acertou! Os nascidos entre 20 de fevereiro e 20 de março podem ser considerados o signo mais confuso do zodíaco.

Mas afinal, o que os faz com que eles sejam assim?

O pisciano é uma pessoa sensível, mas não apenas com suas emoções e sentimentos, se não que também com seu orgulho e confiança.

Palavras e ações descuidadas, que as pessoas menos sensíveis talvez nem percebam como algo cruel, podem machucá-los profundamente. No entanto, não são todas as pessoas que conseguem atingi-los dessa forma, mas sim aqueles que eles amam e consideram importantes na sua vida.

Ele não dará o troco na mesma moeda se você o machucar, mas irá sofrer e talvez use mecanismos de defesas complicados, como ficar na defensiva, transmitir sentimentos negativos e, especialmente, se transformar em uma montanha russa de emoções.

Quando alguém os machuca descuidadamente, eles precisam de espaço para poder se curar e tendem a sofrer bastante.

Reprodução / Giphy

O pisciano também possui diversas versões de si – que podem mudar radicalmente ou não. Isso acontece porque eles absorvem e refletem o ambiente em que estão inseridos, além de se entregarem a certas “fases” da sua vida de maneira profunda.

A verdade é que, dificilmente, eles costumam fazer algo de forma superficial.

Reprodução / Giphy

Você pode conquistá-lo com certa facilidade, mas nunca será fácil conhecer quem ele realmente é. Essa realidade é comum entre os piscianos porque eles possuem um grande mundo interior – cheio de sentimentos e criatividade – que não mostram facilmente.

O pisciano pode ser desconfiado e isso sempre dificulta a sua comunicação e entendimento com os outros no início. Portanto, se você quiser conhecer e entender este signo de verdade, seja sincero desde o primeiro momento, mas sempre com amabilidade.