Alerta de Descoberta! Três novos planetas foram identificados pela NASA

Três novos planetas foram identificados pela Agência Espacial Americana. As descobertas foram reveladas nesta semana pela NASA.

De acordo com a instituição, eles agora se juntam aos planetas conhecidos que orbitam outras estrelas em nossa galáxia.

Dois planetas gigantes gasosos foram descobertos pelo telescópio TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite – em inglês).

O ‘TOI 216 b’ orbita uma estrela a cerca de 580 anos-luz do nosso planeta. Ele tem pouco mais da metade do tamanho de Júpiter.

O ‘TOI 216 c’ é tão grande quanto Júpiter. “Ele leva 34 dias para percorrer sua estrela”, revelou. Ainda segundo a Agência Espacial, o terceiro foi encontrado usando um telescópio terrestre.

As últimas descobertas trazem para 13 o número de planetas confirmados pelo satélite até o momento. O equipamento foi lançado em abril de 2018.

📣Discovery Alert! Three new #exoplanets join the known planets orbiting⭕️ other stars✨ in our galaxy🌌

Two gas giants were discovered by @NASA_TESS🛰 and the third was found using a ground-based telescope🔭.

Welcome, friends!

https://t.co/sYpaXpwB0M pic.twitter.com/IkvxejKMdI

— NASA Planetquest (@PlanetQuest) May 15, 2019