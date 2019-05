Modo noturno ganha avanços em nova atualização beta do WhatsApp

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play , elevando a versão para 2.19.145.

No update, o recurso modo noturno ganhou alguns avanços no desenvolvimento, de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.145: what's new?

New screenshots about the Night Mode!https://t.co/QFkTzjk7LR

NOTE: The Night Mode is not available yet and it will be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 17, 2019