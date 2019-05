Free Fire: Garena libera ‘Basic Elite Pass’ no game battle royale

A Garena liberou nesta semana o ‘Basic Elite Pass’ no Free Fire. A novidade para os jogadores já está disponível no game battle royale.

De acordo com a empresa, com o novo passe de elite, o usuário pode escolher as recompensas que deseja obter no título.

Ainda segundo a Garena, o participante terá sete dias para completar as missões e poderá obter o ‘Full Elite Pass’ (versão completa).

“Com o novo Basic Elite Pass, escolha as recompensas que você deseja obter. Terá 7 dias para completar as missões e você pode até obter o Full Elite Pass”. Confira:

