Quer fugir da Virada Cultural? Visconde de Mauá recebe concurso gastronômico com grandes chefs

Não quer saber de Virada Cultural? Que tal fugir de São Paulo e se aventurar no universo gastronômico em Visconde de Mauá, no interior do Rio de Janeiro?

Entre esta sexta-feira (17) e domingo (19) acontece a 26ª Temporada do Pinhão no restaurante Gosto com Gosto (rua Wenceslau Braz, nº 148), com aulas gratuitas ministradas por grandes chefs, além de um concurso gastronômico e um salão de produtores para degustação.

A disputa pelos melhores pratos, todos à base do pinhão, reúne oito receitas, sendo duas entradas, três pratos principais e três sobremesas. O juri acontece entre 19h e 21h no sábado (18).

O acesso a mostra "Sabores da Montanha", que convida para experimentar produtos da região e comprar para fortalecer o comércio local, custa R$ 50. O valor é o mesmo para quem quiser participar do juri popular do concurso e opinar ao lado dos chefs Jefferson e Janaina Rueda, Alejandra Maidana, Junior Ayoub, Ruth Almeida, Paulo e Conceição Neroni e Joanne Ribas.

No domingo, o time de jurados visita o bosque das araucárias no encerramento tradicional do evento. Eles plantam uma araucária com seu nome no mesmo local em que os chefs do ano passado, no parque estadual da Pedra Selada.

Mais informações sobre o evento estão no site oficial.

Os participantes do concurso

Entrada:

Restaurante e Pizzaria Casa Di Pedra – chef Roberson Felipe do Santos

Casa Gourmet – chef Daniel Passeri e Pablo Rodrigues

Restaurante e Pizzaria Casa Di Pedra – chef Roberson Felipe do Santos Casa Gourmet – chef Daniel Passeri e Pablo Rodrigues Pratos principais:

Casebre Pub – chef Gabriel Bento

Bistro Marioca – chef Bruno Carvalho

Cogumelo Bistro – Ana Vecchio

Casebre Pub – chef Gabriel Bento Bistro Marioca – chef Bruno Carvalho Cogumelo Bistro – Ana Vecchio Sobremesas:

Fuê Gelateria – chef Ricardo Sato

Fazenda do Mel – chef Jussara Nunes

Café Mineiro – chef Renata Cholbi

Programação do evento