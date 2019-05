Receita de salada de quinoa e abóbora assada

Um acompanhamento original e atrativo tem potencial para ganhar protagonismo nas refeições. É o caso desta salada de quinoa, que pode fazer as vezes de prato principal, de tão completa e nutritiva que ela é. Mas também acompanha lindamente uma proteína magra, como um peixe. Se como eu, você é fã de incrementar os seus pratos, vai adorar preparar esta receita colorida, que pode ser servida ainda morna ou geladinha.

Coach de saúde e especialista em Saúde Integrativa da Mulher, Melissa Setubal destacou a versatilidade da quinoa. “Tem a fama de ser um alimento só para quem está buscando uma alimentação mais saudável ou sem glúten, porém pode ser usado para qualquer pessoa no dia a dia é até mais rápido de cozinhar do que o arroz nosso de cada dia”.

Quinoa: deixe de molho

Um cuidado importante é colocar os grãos secos de molho em água e um pouco de vinagre ou limão. “Dessa forma, você vai eliminar substâncias naturais presentes nesse alimento, que é uma espécie de proteção natural contra predadores e podem sequestrar minerais importantes no nosso organismo quando consumida com frequência”, ensina Melissa.

“Escolha um recipiente vidro ou aço inox e coloque 3 vezes mais água que o volume de quinoa. Adicione 1 colher de sopa de vinagre ou de sumo de limão. Deixe de molho por no mínimo 6h e descarte a água. Em seguida, lave mais um pouco com água filtrada. Massageando os grãos você poderá notar uma espuma como se houvesse sabão, que é justamente as substâncias citadas acima”.

Ingredientes

250g quinoa;

1 cebola roxa;

2 dentes de alho;

500g de abóbora;

1 punhado de sementes de abóbora;

2 colheres de sopa de azeite extra virgem ou óleo de coco;

4 folhas de manjericão;

1 colher de sopa de suco de limão siciliano ou laranja;

1 punhado de salsinha;

Sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo

Prepare a quinoa conforme as instruções da embalagem. Algumas sugerem a hidratação com água fervente, outras como uma massa e escorrida após o cozimento. O importante é que ela fique ligeiramente solta. Use um garfo para “soltar” após o cozimento e deixe amornar.

Enquanto isso, coloque a sua abóbora para assar por cerca de 30 minutos no forno, regando com uma colher de azeite e sal. Quando faltar 5 minutos para a abóbora estar pronta, coloque as sementes na mesma assadeira para assar. Fique de olho para não queimá-las, são apenas 5 minutinhos.

Pique a cebola e o alho em pequenos pedaços. Com a outra colher de azeite, refogue a cebola em fogo baixo, e quando a mesma estiver translúcida, acrescente o alho. Ao dourar, retire do fogo e reserve.

Pique a salsinha e o manjericão bem miudinhos.

Numa vasilha, misture a quinoa pronta ao refogado, às sementes tostadas, aos temperos (sal, pimenta, manjericão e salsinha) e ao suco de limão ou laranja. Por fim, incorpore com cuidado os cubos de abóbora à salada.

Mariana Daemon

Mariana é jornalista por formação, chef autodidata por paixão e empresária por ousadia. Há dois anos dedica-se a cozinhar um pouco de tudo e a criar suas próprias receitas. Assim nasceu a sua empresa de gastronomia, a Un peu de tout. Atualmente, mora em Lisboa, Portugal, e espera inspirar as pessoas a realizarem o que desejam.

