Nova atualização do feed do Facebook se concentrará em mostrar amigos e links importantes

O Facebook revelou que fará alterações no feed principal da plataforma. “Usando pesquisas para tornar o feed de notícias mais pessoal”, informou a rede social.

O novo formato mostrará aos usuários conteúdos relacionados aos melhores amigos e vários links de acordo com os interesses de cada um.

As atualizações de classificação de algoritmo desejam impulsionar melhorias no serviço de entrega de conteúdo. A primeira é destinada a priorizar as informações de melhores amigos que aparecerão no começo.

Pixabay

Enquanto a segunda melhoria vai se concentrar em mostrar todos os links que têm mais a ver com os gostos de cada usuário filtrando o conteúdo.

Além disso, nessas melhorias, a empresa trabalha para eliminar permanentemente a existência de determinados sites que se dedicam apenas a preencher anúncios desnecessários dentro do aplicativo.

Espera-se que o Facebook integre as duas novas melhorias gradualmente em todas as regiões do mundo em breve.

