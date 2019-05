NASA revela que asteroide passará próximo à Terra neste fim de semana

A Agência Espacial Americana (NASA) revelou que uma asteroide de pequeno porte passará próximo à Terra neste fim de semana.

De acordo com a entidade, o objeto espacial se aproximará na tarde deste sábado (18 de maio) do nosso planeta. A informação foi divulgada pela Agência no site oficial.

O asteroide, denominado de ‘2019 JR1’, tem entre 33 e 75 metros (110 a 245 pés) de tamanho, considerado relativamente pequeno.

“A passagem deve ocorrer entre 16.0 e 16.3 distâncias lunares, viajando a 10.04 quilômetros por segundo (22.454 milhas por hora)”, revelou.

Apesar de alarmante, a passagem de asteroides (de vários tamanhos) é algo comum e monitorado constantemente pela entidade americana.

