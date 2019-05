Tecnologia: Novo smartphone Huawei Mate 20 X 5G é anunciado oficialmente

O novo smartphone Huawei Mate 20X 5G foi anunciado oficialmente. A atualização do Mate 20X foi apresentada em um evento modesto na capital inglesa.

Em relação ao modelo do ano passado, a única diferença básica para os consumidores é a inclusão da conectividade 5G.

