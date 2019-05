Os signos do zodíaco que sempre acabam gastando demais

Extrapolar o orçamento pode ser um problema bem complicado. Alguns signos tendem a ter uma maior probabilidade de acabar gastando demais, seja por sua impulsividade ou generosidade.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano é impulsivo e não sossega até conseguir o que quer. Quando o assunto é gastar dinheiro, essa combinação não ajuda, já que impossibilita que esse signo se planeje e controle sua vontade de comprar novos objetos de desejo.

Leão

O leonino gosta de agradar os outros e a si mesmo. Por isso, acaba sempre extrapolando seu orçamento com mimos e presentes. Este signo odeia ter que negar as coisas a si mesmo e tem preferência por tudo o que é sofisticado.

Peixes

O pisciano acaba gastando demais para ajudar os outros ou em maus investimentos. Infelizmente, este signo pode tomar atitudes sem muita reflexão, além de não conseguir dizer não para pessoas que ele se importa. Em alguns casos, também são muito desapegados.

Sagitário

O sagitariano não se limita ou se preocupa muito quando o assunto é dinheiro. Ele gosta de aproveitar tudo o que se pode comprar e sempre têm em mente novas maneiras de recuperar o que gastou.

Na maior parte do tempo gasta suas despesas em experiências – como viagens, passeios com os amigos ou bons restaurantes ­­– e não com posses.

Gêmeos

A menos que o geminiano tenha um motivo muito importante para economizar, ele gastará dinheiro com o que sentir vontade. Também são vítimas de compras impulsivas e acabam exagerando na generosidade com os outros.

A parte positiva é que o geminiano possui um lado responsável, que se arrepende dos gastos e tenta se controlar um pouco para não sair totalmente do orçamento.