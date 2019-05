Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O terceiro fim de semana de maio já chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco. Confira:

Áries

Você vai renascer de muitas maneiras e começar um novo ciclo em sua vida que o levará à prosperidade. Por isso, deve estar ciente de que conhecerá pessoas que serão muito importantes para essas mudanças que estão se aproximando.

Seu signo é sempre muito carismático, seguro de si mesmos em tudo o que faz, líder e sua ambição os faz crescer de maneira impressionante. O lado negativo é que é preciso ter muito cuidado com ser controlador e egocêntrico.

Você deve pensar melhor suas atitudes, porque graças a elas algumas portas se fecham. Fim de semana para estar com muito trabalho e receber boas notícias nos negócios.

Um novo amor com potencial para ser duradouro pode chegar. Você recebe um convite. Seus números da sorte são 03, 21 e 56. Use mais verde e amarelo.

Touro

Fim de semana de muitos compromissos sociais. Lembre-se que os gostam de estar cercados por seus entes queridos e isso os ajuda a ser mais felizes.

Sábado trabalho ou estudos; tente se concentrar para não perder o interesse no que você está fazendo. A partir destes dias, aparecerão em sua vida grandes oportunidades para crescer economicamente, então tente aproveitar tudo o que o oferecem.

Fim de semana para ir a uma viagem, talvez rápida, mas muito divertida. Aproveite sua liderança, senso de dever e capacidade de trabalho.

Tenha cuidado com a teimosia, preguiça, grosseria e falta de atenção. Cuide da sua garganta ou infecções. Você terá sorte com os números 00, 23 e 56.

Gêmeos

Você terá boas notícias ao seu redor, apenas tente ser discreto em tudo que fizer para não atrair problemas ou inveja. Seu signo sempre procura ajudar os outros e deve ter cuidado com pessoas aproveitadoras.

Serão dias de conexão espiritual, ideais para tentar encontrar paz interior, pois já é hora de pensar mais em si mesmo.

Seu signo tem rapidez mental, vivacidade, é espirituoso e sempre têm uma resposta para cada problema. No entanto, seu lado negativo é a instabilidade e teimosia, o que faz ser preciso aceitar melhor os próprios erros e reconhece-los.

Já não dependa mais dos outros para se sentir feliz. Você terá sorte no domingo com os números 09, 88 e 31.

Câncer

Fim de semana para reorganizar sua vida e começar a ver o que é que preciso oara estar em constante progresso econômico e pessoal. Às vezes, o seu signo precisa enfrentar situações e definir seus problemas e não ficar preso.

Serão dias de muitas reuniões com amigos e você pode aproveitar para mudar seu visual. A partir de 17 de maio mudanças muito positivas começam a vir, especialmente em sua vida amorosa.

Você pode encontrar alguém com quem pode estabelecer um relacionamento estável e duradouro. Você terá sorte com os números 35, 67 e 09.

Seu lado positivo é a preocupação pela família, tenacidade, busca do sucesso, discrição e adaptabilidade. O lado negativo é a falta de disciplina e falta de organização, coisas que podem deixá-lo ainda mais emocionalmente instáveis ​e com tendência ao drama. Tenha cuidado com se apaixonar rápido demais.

Leão

Fim de semana de mudanças pessoais radicais; você mudará totalmente sua maneira de pensar. Sua criatividade e força interior estarão em um dos seus melhores estágios, então tente se dar a oportunidade de explorá-los para alcançar o que você procura.

Uma viagem pode surgir. Cuidado com os problemas relacionados aos vícios; tente se controlar. Seu signo possui autoconfiança e segurança para enfrentar desafios, por isso sempre tem soluções para os problemas.

Seu ego alto, tendência ao controle e arrogância podem ofuscar suas qualidades. Seja um líder mais generoso e que se preocupa com as pessoas ao redor.

Você terá sorte no sábado com os números 04, 33 e 21. Domingo será um dia ideal para conhecer novas pessoas e continuar em buscar do amor.

Virgem

Você entra em um estágio de mudanças radicais em sua vida, seu signo às vezes tem dificuldade em se desfazer do passado, mas são tempos de crescimento e é necessário olhar para o futuro.

Você terá sorte com os números 02, 54 e 77; tente combiná-los com o seu dia de nascimento. Mantenha os documentos em dia para uma viagem.

No amor, é preciso tentar cuidar das traições. Se você acha que não pode estar com o seu parceiro, é melhor dar um espaço.

Seu lado positivo sempre será a capacidade de manter ordem em quase todos os sentidos, além de ser o amigo mais lógico, conselheiro e confiável.

Tente ser menos materialista e não deixar que o nervosismo tome conta. Este ano você estará em uma boa corrida de crescimento econômico.

Libra

Evite se desesperar neste fim de semana. Você pode passar por algo muito intenso em sua vida. É hora de se sentir ainda mais forte em todos os sentidos.

Oportunidades de conhecer novas pessoas importantes para o seu crescimento profissional chegarão. É hora de amadurecer no amor; portanto deixe o lado conquistador e comece a ver um futuro com seu parceiro.

Aproveite sempre sua harmonia, gentileza, sociabilidade e elevação espiritual. Tente ter cuidado com seu lado ambicioso, fofoqueiro e que entra em problemas dos outros. Sua cor é verde. Você terá sorte em 17 de maio com os números 08, 64 e 33.

Escorpião

Hora de analisar tudo o que você faz e desenvolver uma nova filosofia em seus relacionamentos pessoais ou amorosos. Seu signo é o mais sexual do Zodíaco e isso pode fazer com que você se deixe levar pelo físico e não procure amores compatíveis.

A partir de 19 de maio, todas as suas emoções estarão na sua melhor fase e isso atrairá prosperidade. Tenha cuidado com as energias negativas; mantenha sempre o autocontrole e força de vontade.

Aproveite sua compreensão rápida e profunda, inteligência e facilidade para relacionamentos pessoais. Tenha cuidado com o espírito de vingança, ciúmes e relacionamentos tóxicos.

Sábado de festa com seus amigos e de conhecer um novo amor de Aquário ou Gêmeos. Seus números da sorte são 05, 44 e 78.

Sagitário

Fim de semana para ser positivo e seguir em frente em tudo que deseja. Agora, seu signo atrai sorte em tudo relacionado a questões de negócios, novos empregos ou estudos profissionais. Você terá sorte com os números 21, 27 e 99.

Aproveite seu otimismo, inteligência, compreensão ampla e alegria para chegar onde sempre quis. Tenha cuidado com o exagero, desejos proibidos e complexo de superioridade.

Brigas entre casais podem acontecer no sábado e será necessário tentar não exagerar para resolver tudo da melhor maneira.

Reserve o domingo para encontrar pessoas queridas ou entrar em contato com a natureza, pois esses tipos de atividades ajudam você a relaxar.

Capricórnio

Dias de conquistas e de estar em constante transformação pessoal. A partir de 17 de maio, você terá mais sorte em negócios próprios ou mudanças de posição.

Este será um fim de semana cheio de alegrias inesperadas. Seu sexto sentido estará muito presente e isso o ajudará a eliminar as más energias da sua vida.

Seu lado positivo é caracterizado por um senso especial de dever, responsabilidade, perseverança e profissionalismo no trabalho. No entanto, é preciso ser menos frio, ganancioso, invejoso e exigir demais de si mesmo ou dos outros.

Neste sábado, você receberá um convite. Você terá um fim de semana muito apaixonado. Seus números da sorte são 03, 01, 34.

Aquário

Você terá muita energia neste fim de semana e isso ajudará você a tomar decisões importantes para crescer.

Serão dias importantes para o amor, desde que você finalmente decida se comprometer. A partir de 19 de maio, seu signo será dominado pela intuição, o que será muito útil para fechar negócios ou ter um emprego melhor.

Você terá sorte com os números 01, 44 e 39. Lembre-se que você não pode lidar com as emoções ou sentimentos dos outros, apenas se limite a oferecer conselhos e tente não se machucar.

Seu lado positivo está ligado ao equilíbrio, bondade, originalidade, sinceridade, altruísmo e inteligência. No entanto, é preciso ter cuidado com a desconfiança, irritabilidade e a necessidade de prender algumas pessoas.

Peixes

Você terá que reorganizar seus sentimentos e tirar o que já não faz mais bem, acima de tudo, em termos de amizades ou amores tóxicos.

Nesta sexta-feira você irá interagir com pessoas muito importantes para o seu crescimento e chegam dias para aprender de todas as maneiras.

A sorte virá com números 08, 03 e 21. Tire proveito sempre da sua compaixão e alegria com as coisas simples. Non entanto, evite dar espaço ao caos mental, raiva, autodestruição com vícios e desconfiança.

Você recebe um convite e começa a resolver alguns problemas internos. Decisões importantes para o seu amadurecimento começam a ser cogitadas. Um amor do passado o procura para tentar voltar.